Vestibular 2024: UNEB divulga resultado final; confira | A TARDE

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) divulgou, nesta sexta-feira, 26, o resultado final do Vestibular 2024. Foram disponibilizadas as relações de candidatos aprovados em primeira chamada na primeira e segunda opções no site do processo seletivo.

Os candidatos que optaram pelo sistema de cotas devem ficar atentos ao processo de validação. A entrega da documentação deve ser feita entre os dias 31 de janeiro e 5 de fevereiro, no departamento onde funciona o curso escolhido.

A matrícula de todos os candidatos aprovados para ingresso no primeiro semestre, optantes por cotas aptos no processo de validação e os de ampla concorrência, será efetivada nos dias 22 e 23 de fevereiro, também no departamento onde funciona o curso selecionado.

Nesta edição, a UNEB oferece 7.114 vagas, sendo 4.114 são para cursos de graduação na modalidade presencial e 3.000 oportunidades para os cursos na modalidade a distância, das quais 1.800 vagas são oferecidas pela instituição, 450 para cursos tecnológicos e 750 pelo sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

– Veja lista de candidatos aprovados (1ª opção)

– Veja lista de candidatos aprovados (2ª opção)

– Edital 006/2024: convocatórias, cronograma, validação, documentação e matrícula

Informações: Centro de Processos Seletivos/UNEB – tel. (71) 3117-2352 ou e-mail [email protected].