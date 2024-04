Workshop do A TARDE Educação debate uso de tecnologia; assista ao vivo | A TARDE

Acontece nesta quarta-feira, 20, a 1ª edição do Workshop+Webinar Tecnologia e Educação – Um Olhar na Práxis Pedagógica, para pedagogos e profissionais de educação parceiros do programa A TARDE Educação. O evento, organizado pelo programa do Grupo A TARDE, acontecerá das 8h às 17h, no Boulevard Side Empresarial, no Caminho das Árvores, em Salvador.

>> A TARDE Educação amplia debate sobre tecnologias

Profissionais da área terão oportunidade de contribuir com a discussão e o desenvolvimento de habilidades na utilização de tecnologias digitais e ferramentas de comunicação na sala de aula. O evento contará com transmissão ao vivo pelo A TARDE Play, coffee break, almoço e sorteios de brindes.

