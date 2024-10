"A Igreja não adota postura político-partidária", diz Dom Sergio sobre eleições

Arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha - Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

Em vista das eleições municipais que ocorrem no domingo, 6, o Arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, enviou um comunicado ao clero da Sé Primacial do país.

Dom Sergio da Rocha reforçou que "a postura pastoral estabelecida pela Igreja, já comunicada em Reunião Geral do Clero, que devemos observar nos cinco municípios que compõem o território da Arquidiocese: Salvador, Lauro de Freitas, Itaparica, Vera Cruz e Salinas da Margarida. A Igreja incentiva a participação política dos fiéis leigos e leigas, mas não adota postura político-partidária".

O Arcebispo acrescentou que a Igreja não permite a propaganda político-partidária nas celebrações e atividades pastorais, nos templos e nos seus espaços.

"Procuremos favorecer, ao máximo, o respeito e a convivência fraterna e pacífica entre os candidatos e entre os eleitores, para que este período eleitoral transcorra em paz”, escreveu Dom Sergio, ainda no comunicado.