ELEIÇÕES 2026
"Acredito na democracia", diz Jaques Wagner em sabatina de A TARDE
Senador foi o quinto candidato a participar da série de sabatinas do portal A TARDE, nesta sexta, 14
O senador e candidato à reeleição à Casa Alta, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou, nesta sexta-feira, 14, que não vai mudar seu perfil de parlamentar caso seja eleito no pleito de outubro deste ano.
Para ele, é preciso defender a democracia e, no debate de ideias, mostrar que é melhor que o adversário. Para ele, um exemplo foi a atual legislatura, quando, mesmo com a minoria governista no Senado, priorizou a conversa com os outros membros da Casa.
O petista foi o quinto candidato ao Senado a participar da série de entrevistas promovida pelo Grupo A TARDE. A sabatina foi conduzida por Eduardo Dias, editor de Política do portal A TARDE, e Juliana Nobre, head do Massa!. O encontro ainda contou com participação dos jornalistas Ane Catarine, da editoria de Política do portal A TARDE, e Lula Bonfim, coordenador de jornalismo do Bahia.ba.
"Não vou mudar meu perfil, pois acredito na democracia. A democracia é a terra do argumento. Você nunca vai me ver triscando na família de oposição. Nós aprovamos diversas leis, valorizamos o salário mínimo e aprovamos a PEC da Transição. Tudo isso foi feito com muita conversa com os pares, já que não tínhamos a maioria. A democracia não é terra de 100%, mas precisamos mostrar que somos melhores que o adversário e não aniquilá-lo. Cabe a todos nós respeitarmos a democracia", analisou.
Acompanhe a sabatina com o candidato ao Senado, Jaques Wagner (PT-BA):