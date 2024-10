AtlasIntel: prefeito Lorenzo Pazolini lidera com folga em Vitória

Prefeito aparece com larga vantagem - Foto: Divulgação | Assembleia Legislativa do Espírito Santo

O prefeito Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos) lidera com folga as intenções de voto para prefeito de Vitória, de acordo com o levantamento AtlasIntel divulgado nesta segunda-feira, 23. Na pesquisa estimulada, com os nomes apresentados, o gestor tem 45.5% da preferência dos eleitores, seguido por Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), que tem 17.6%.

João Coser (PT) aparece com 17%, enquanto Assumção (PL) 8.1%. Camila Valadão (Psol) tem 7.4%, seguida por Du (Avante). Outros 3.2% não souberam responder, e 0,7% diz votar em branco ou nulo.

Nos votos válidos, Pazolini desponta com 47.4%, enquanto Luiz Paulo Vellozo Lucas tem 18.3%. João Coser tem 17.8%, seguido por Assumção, com 8.5%. Camila Valadão aparece com 7.7%.

Segundo turno

Lorenzo Pazolini vence as duas simulações de segundo turno contra Luiz Paulo e João Coser. Veja:

Lorenzo Pazolini - 56.3% x 32.4% - João Coser

Lorenzo Pazolini - 53.9% x 37.6% Luiz Paulo Vellozo

A pesquisa ouviu 1.198 eleitores, via recutamento digital aleatório, entre os dias 17 e 22 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código ES-02969/2024.

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022, nos Estados Unidos em 2020 e na África do Sul em 2024.

Também em 2024, o instituto ganhou o selo de confiança do jornal norte-americano The New York Times e foi destaque na revista Newsweek como levantamento mais confiável dos EUA.

No cenário eleitoral baiano, a AtlasIntel continua sua parceria com A TARDE, já tendo divulgado pesquisas em Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Barreiras, Itabuna, Luís Eduardo Magalhães e Lauro de Freitas.