Avante filia prefeita e chega ao comando de 70 cidades na Bahia | A TARDE

O Avante, partido comandado na Bahia pelo ex-deputado Ronaldo Carletto, conseguiu na semana passada filiar mais um nome que pertencia ao Partido Progressistas (PP) no estado. Trata-se da prefeita de Aporá, Carine de Ataíde, que se juntou à sigla.

Com isso, o Avante alcançou a marca de 70 prefeitos filiados. Marca importante para o partido que tenta se consolidar como uma terceira força na base de apoio ao Governo do Estado.

A meta do partido, entretanto, é bem maior. Segundo o portal Políticos do Sul da Bahia, a ideia é lançar até 200 candidatos às gestões municipais no pleito deste ano.