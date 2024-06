Bolsonaro descarta apoio a Pablo Marçal: "Não tenho como" | A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) descartou, nesta quarta-feira, 5, a possibilidade de apoiar a candidatura do coach e escritor Pablo Marçal (PRTB) na disputa pela prefeitura de São Paulo nas eleições municipais de outubro.

Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Bolsonaro revelou ter conversado com Marçal na terça, 4, mas reforçou seu compromisso com o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), pré-candidato à reeleição. O PL, partido do ex-presidente, deve indicar o coronel aposentado Ricardo Mello para o posto de vice da chapa.

“Eu disse a ele [Marçal] que eu tenho um compromisso com o prefeito através da indicação do vice, o coronel Mello Araújo [...] Eu não tenho como apoiá-lo", disparou.

