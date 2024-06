Silas Malafaia ataca Tarcísio: "Temos direito de desconfiar" | A TARDE

Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o pastor Silas Malafaia fez uma série de ataques ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e afirmou desconfiar do comportamento do gestor e ex-ministro.

A declaração foi feita à coluna de Paulo Cappelli, do portal Metrópoles. Segundo Malafaia, a postura de Tarcísio ao comparecer em um jantar oferecido pelo apresentador Luciano Huck, com a presença de outros agentes políticos, mostra que o governador deseja ocupar a lacuna deixada por Bolsonaro, inelegível até 2030, no campo da direita.

“O cara ir a um jantar na casa de um inimigo político? Jantar significa intimidade, conversa mais chegada. Já sabemos a real intenção desse sujeito. Temos o direito de desconfiar muito do governador Tarcísio, de querer que Bolsonaro fique elegível para 2026”, disparou Silas.

Tarcísio tem sido cotado para disputar o Planalto em 2026. Além do governador de São Paulo, outros nomes como Michelle Bolsonaro (PL), ex-primeira-dama, e Ronaldo Caiado (União Brasil), que governa o estado de Goiás, despontam como potenciais postulantes.

