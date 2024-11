Boulos pede inelegibilidade de Nunes e Tarcísio

Boulos aciona Justiça após declaração de Tarcísio - Foto: Divulgação | Ascom

O candidato do Psol à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol) anunciou que entrou com uma ação pedindo a inelegibilidade do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito Ricardo Nunes (MDB), após ter seu nome associado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Na ação, a defesa de Boulos disse considerar "gravíssima" a declaração de Tarcísio, e afirmou que o governador tentou influenciar o resultado do processo eleitoral. Mais cedo, na hora da votação, Tarcísio alegou que o PCC orientou voto para Boulos.

"Trata-se de gravíssima tentativa de influenciar no resultado do pleito, no dia da eleição, de uma forma jamais vista no estado de São Paulo", diz trecho da ação.