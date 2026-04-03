Cabo Daciolo anuncia nova filiação e pré-candidatura à presidência

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Cabo Daciolo concorreu ao Palácio do Planalto nas eleições em 2018. - Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

O ex-deputado federal Cabo Daciolo confirmou a pré-candidatura à Presidência da República. O anúncio aconteceu nesta sexta-feira, 3, mesma data que o ex-parlamentar se filiou ao partido Mobilização Nacional (PMN).

Em publicação nas redes sociais, Daciolo compartilhou sua ficha de filiação ao novo partido acompanhado da legenda: "Cabo Daciolo 2026". O pré-candidato ainda citou uma passagem biblíca: “Quando os justos governam, o povo se alegra”.

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Em outubro do último ano, Daciolo já havia anunciado a pré-candidatura em publicação no seu Instagram. No post ele dizia querer transformar a “colônia brasileira” em “nação brasileira”.

Daciolo já foi candidato ao Palácio do Planalto em 2018, quando ficou em sexto lugar na disputa com 1,20% dos votos. À época, Daciolo era filiado ao Patriota.

O ex-deputado federal Cabo Daciolo confirmou a pré-candidatura à Presidência da República. O anúncio aconteceu nesta sexta-feira, 3, mesma data que o ex-parlamentar se filiou ao partido Mobilização Nacional

Em publicação nas redes sociais, Daciolo compartilhou sua ficha de filiação ao novo partido acompanhado da legenda: "Cabo Daciolo 2026". O pré-candidato ainda citou uma passagem biblíca: “Quando os justos governam, o povo se alegra”.

Em outubro do último ano, Daciolo já havia anunciado a pré-candidatura em publicação no seu Instagram. No post ele dizia querer transformar a “colônia brasileira” em “nação brasileira”.

Daciolo já foi candidato a chefe de Estado em 2018, quando ficou em sexto lugar na disputa. Quando tentou a disputa pela primeira vez, saiu com 1,20% dos votos. À época, Daciolo era filiado ao Patriota.

Kelmon de volta

Outra figura política que ficou conhecida nos últimos anos também anunciou que pretende concorrer ao pleito deste ano. Padre Kelmon anunciou recentemente que será candidato a deputado federal por São Paulo nas eleições de outubro de 2026 pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ele ganhou projeção nacional ao disputar a Presidência da República em 2022. À época, assumiu a cabeça de chapa do PTB após o TSE indeferir a candidatura de Roberto Jefferson. O pastor Luiz Cláudio Gamonal foi indicado como vice.

No primeiro turno de 2022, Kelmon recebeu 81.129 votos, o equivalente a 0,07% dos votos válidos, terminando a disputa em 7º lugar.