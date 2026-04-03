Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVA TENTATIVA

Cabo Daciolo anuncia nova filiação e pré-candidatura à presidência

Daciolo já foi candidato ao Palácio do Planalto em 2018

Redação

Por Redação

03/04/2026 - 15:01 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Cabo Daciolo concorreu ao Palácio do Planalto nas eleições em 2018.
Cabo Daciolo concorreu ao Palácio do Planalto nas eleições em 2018. -

O ex-deputado federal Cabo Daciolo confirmou a pré-candidatura à Presidência da República. O anúncio aconteceu nesta sexta-feira, 3, mesma data que o ex-parlamentar se filiou ao partido Mobilização Nacional (PMN).

Em publicação nas redes sociais, Daciolo compartilhou sua ficha de filiação ao novo partido acompanhado da legenda: "Cabo Daciolo 2026". O pré-candidato ainda citou uma passagem biblíca: “Quando os justos governam, o povo se alegra”.

Tudo sobre Eleições em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Cabo Daciolo (@cabodaciolo)

Em outubro do último ano, Daciolo já havia anunciado a pré-candidatura em publicação no seu Instagram. No post ele dizia querer transformar a “colônia brasileira” em “nação brasileira”.

Daciolo já foi candidato ao Palácio do Planalto em 2018, quando ficou em sexto lugar na disputa com 1,20% dos votos. À época, Daciolo era filiado ao Patriota.

O ex-deputado federal Cabo Daciolo confirmou a pré-candidatura à Presidência da República. O anúncio aconteceu nesta sexta-feira, 3, mesma data que o ex-parlamentar se filiou ao partido Mobilização Nacional

Em publicação nas redes sociais, Daciolo compartilhou sua ficha de filiação ao novo partido acompanhado da legenda: "Cabo Daciolo 2026". O pré-candidato ainda citou uma passagem biblíca: “Quando os justos governam, o povo se alegra”.

Em outubro do último ano, Daciolo já havia anunciado a pré-candidatura em publicação no seu Instagram. No post ele dizia querer transformar a “colônia brasileira” em “nação brasileira”.

Daciolo já foi candidato a chefe de Estado em 2018, quando ficou em sexto lugar na disputa. Quando tentou a disputa pela primeira vez, saiu com 1,20% dos votos. À época, Daciolo era filiado ao Patriota.

Kelmon de volta

Outra figura política que ficou conhecida nos últimos anos também anunciou que pretende concorrer ao pleito deste ano. Padre Kelmon anunciou recentemente que será candidato a deputado federal por São Paulo nas eleições de outubro de 2026 pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ele ganhou projeção nacional ao disputar a Presidência da República em 2022. À época, assumiu a cabeça de chapa do PTB após o TSE indeferir a candidatura de Roberto Jefferson. O pastor Luiz Cláudio Gamonal foi indicado como vice.

No primeiro turno de 2022, Kelmon recebeu 81.129 votos, o equivalente a 0,07% dos votos válidos, terminando a disputa em 7º lugar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cabo Daciolo eleções 2026 presidência da república

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cabo Daciolo concorreu ao Palácio do Planalto nas eleições em 2018.
Play

“Nunca duvidei”, diz Geraldo Júnior após confirmação de vice

Cabo Daciolo concorreu ao Palácio do Planalto nas eleições em 2018.
Play

Flávio Bolsonaro não vai aceitar ficar sem palanque na Bahia, diz Wagner

Cabo Daciolo concorreu ao Palácio do Planalto nas eleições em 2018.
Play

Em meio a impasse, Otto não descarta o PSD na chapa governista

Cabo Daciolo concorreu ao Palácio do Planalto nas eleições em 2018.
Play

Dancinhas e pai na UTI: por que postura de Flávio Bolsonaro virou alvo de críticas

x