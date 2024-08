Candidata pode ser barrada por romance com prefeita na Bahia; entenda

Lorena está em seu segundo mandato, e Verônica aparece como candidata da situação para as eleições no município - Foto: Divulgação

A candidatura da vice-prefeita Verônica Fernandes (União Brasil) à Prefeitura de Itiruçu, sudoeste da Bahia, pode ser impugnada após Alender Correia (MDB), também candidato ao cargo, entrar com uma representação alegando que Verônica tem união estável com a atual prefeita da cidade, Lorena Di Gregório (Avante).

Leia também:

>> Prefeita invade estúdio de rádio para rebater opositor

O pedido do candidato do MDB é de acordo com o que prevê a Constituição Federal, que determina que casais, parentes consanguíneos de até segundo grau ou adoção, não podem disputar as eleições no território de jurisdição do titular.



Lorena está em seu segundo mandato, e Verônica aparece como candidata da situação para as eleições no município.