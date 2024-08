Candidato a prefeito declara R$ 2,8 bilhões de patrimônio; saiba quem

Candidato a prefeito de Marília ostenta patrimônio bilionário - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O empresário João Pinheiro (PRTB) declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio R$ 2.851.300.000,00, o maior entre os candidatos a prefeito em todo o Brasil nas eleições de 2024. Ele disputará o comando de Marília, interior de São Paulo.

João, que concorre a um cargo eletivo pela primeira vez, iniciou sua jornada no sábado, 17, com uma carreata. O candidato, entretanto, participou do ato de campanho a bordo de um helicóptero.

Do valor declarado, R$ 2.850.000.000,00 aparece como patrimônio ligado à Sugar Brazill, empresa de importação e exportação de produtos agropecuários. O empresário, que costuma ostentar carros de luxo nas redes sociais, ainda apresentou R$ 1.000.000,00 (um milhão) de capital na Marias Agropocuária e R$ 300.000,00 (300 mil) em uma caderneta da Caixa Econômica Federal.

"O que a gente vê aqui é a possibilidade de prosperar, considerando que o Brasil é o maior celeiro do mundo. A minha ideia é tornar Marília um exemplo para o restante do país e fazer com que a gente seja entendido como o supermercado mundial", disse ao jornal O Globo.