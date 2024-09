Candidato a prefeitura na Bahia chama crianças autistas de ‘pragas’

Hilton Couceiros, candidato à prefeitura de Valença. - Foto: Divulgação

Uma declaração de Hilton Couceiros candidato à prefeitura de Valença, no baixo sul baiano, pelo Avante, causou indignação. Viralizou nas redes sociais a fala do candidato contra crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“Hoje nós temos algumas escolas de Valença, como APAE, AMA, Pestalozzi, com as crianças com deficiência física e autista e etc. Isso é muito preocupante que isso está parecendo que é uma ... como digo o nome ... uma praga; está evoluindo demais isso", disse o candidato, na quarta-feira, 18.

A fala foi registrada durante sabatina realizada na Associação de Comerciantes e Barraqueiros da Orla de Guaibim. O embaixador do autismo no Estado da Bahia, João Pedro Mercês, usou as redes sociais para responder Couceiros.

"Como embaixador do autismo do Estado da Bahia, quero rebater essa fala absurda desse cara, que é um dos candidatos a prefeito de minha terra, que nem vai ganhar. Rebater ele e dizer que autismo e nem deficiência nenhuma é praga. Isso que você falou é um absurdo, Hilton Couceiros", declarou Joao Pedro, em vídeo postado no Instagram.