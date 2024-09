Candidato procurado por participar do 8 de janeiro é preso no PR

Marcos foi preso neste sábado, 14 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Polícia Federal prendeu, neste sábado, 14, Marcos Geleia Patriota (Novo), candidato a vereador na cidade paranaense de Céu Azul. Ele era procurado por participação no ato golpista do dia 8 de janeiro de 2023.

Marcos Geleia foi levado para Foz do Iguaçu e teve sua prisão comunicada ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Ele é um dos três candidatos procurados pela Justiça por ter participado da invasão aos prédios dos Três Poderes. O pedido de prisão havia sido expedido por Alexandre de Moraes.

A lei eleitoral permite que pessoas com mandados de prisão em aberto possam se candidatar a cargos eletivos, com o veto apenas para aqueles que forem condenados com sentença judicial ou decisão colegiada de juízes.