Candidatos não podem mais ser presos a partir deste sábado

Candidatos não podem ser presos até o dia 8 de outubro - Foto: José Cruz | Agência Brasil

Os candidatos a vereador e peregrino prefeito não podem mais ser presos a partir deste sábado, 21, como prevê a legislação eleitoral. A exceção é em flagrante de crime.

A medida visa manter um equilíbrio dentro da disputa eleitoral, além de evitar o uso da prisão como estratégia para prejudicar campanhas.

A Justiça Eleitoral mantém a restrição de prisão até o dia 8 de outubro, dois dias depois do primeiro turno, que acontece no dia 6. O segundo turno acontecerá no dia 27 do mesmo mês.