Candidatura de Geraldo Jr. não emplaca entre grupos do PT

Geraldo Júnior ao lado de sua vice, Fabya Reis - Foto: Divulgação | Ascom | Redes Sociais

Núcleos ligados à campanha de Geraldo Júnior (MDB) à prefeitura de Salvador admitem a dificuldade da sua candidatura emplacar entre setores petistas.

Segundo publicação do jornal O Globo, algumas pessoas da campanha admitem que pode ter sido um erro ter escolhido o emedebista como candidato do grupo. A informação foi confirmada pelo Portal A Tarde.

De acordo com uma das fontes ligadas ao candidato, a estratégia de colocar a imagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deu certo nem entre os militantes, nem com os eleitores simpatizantes petistas. Outra fonte próxima à campanha diz que eles trabalham para melhorar o desempenho do candidato na reta final.

O mesmo integrante diz que os vereadores do PT não quiseram participar ativamente e ignoram a candidatura de Geraldo Júnior (MDB), uma vez que o candidato é de outro partido.

O Portal A Tarde tentou contato com um integrante da coordenação de campanha de Geraldo Jr., mas não obteve retorno até a publicação da matéria.