Com 58% dos votos, Del é eleito prefeito de Simões Filho

Agora prefeito obteve 58,16% dos votos - Foto: Câmara de Vereadores de Simões Filho

Com 100% das urnas apuradas, a cidade de Simões Filho, localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS), escolheu o candidato Del (União Brasil) para comandar o município nos próximos quatro anos. O agora prefeito obteve 58,16% dos votos, conforme as apurações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), anunciadas na noite deste domingo, 6.

O novo gestor assume a cadeira do Executivo no dia 1º de janeiro de 2025, ao lado da sua vice-prefeita eleita, Simone Costa (PDT).

O segundo colocado na disputa foi Edson Almeida (PSD), com 41,13% dos votos. Em terceiro, ficou Kadu Silva (PSOL/Rede) com 0,71%. Os votos brancos somaram 2,67% e nulos 4,97%.

O político do União Brasil compõe a coligação “Simões Filho vai continuar avançando”, composto por União Brasil, PDT, PL, PRD, DC, Cidadania, PSDB e PRTB.