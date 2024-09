Com previsão de 20 mil, motociata de Marçal reúne cerca de 200 motos

Pablo Marçal (PRTB) no ato bolsonarista do 7 de Setembro na Avenida Paulista - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O candidato à prefeitura de São Paulo,Pablo Marçal (PRTB), realiza uma "motociata" na manhã deste domingo (15) na capital paulista. Com concentração marcada para as 10h, na avenida Olavo Fontoura, na Zona Norte, o encontro reunia cerca de 200 motos por volta das 11h. Em um comunicado enviado pela campanha à Polícia Militar, os organizadores informaram que a previsão era de "20 mil motocicletas".

Ao contrário da "motociata" ocorrida no fim de agosto, dessa vez Marçal não é apenas um "convidado": ele divulgou o evento nas próprias redes sociais para seus milhões de seguidores, chamando-o de "Motociata do Marçal". Em agosto, o encontro foi organizado pelo candidato a vereador Roberto Lata (PRTB) e Marçal, embora tenha participado, não se engajou na divulgação. As informações são do portal O Globo.

Neste domingo, a concentração ocorreu na saída do Pavilhão Anhembi, que sedia até este domingo a 27ª Bienal International do Livro de São Paulo, onde Marçal provocou tumulto nesta semana. A organização pediu a liberação de duas faixas da Olavo Fontoura, exigência da PM para não atrapalhar a saída do evento.

Marçal chegou por volta das 11h10 e falou apenas por alguns segundos com a imprensa. “Hoje é um grande dia. É o dia em que o povo paulistano e quem ama morar nessa cidade está aqui nesse ato cívico. Faz o M e vai ser no primeiro turno! Tamo junto!”, afirmou o candidato.

Durante a concentração, a campanha informou que fará uma nova "motociata" no dia 29, chamada de "Acelera para Cristo 3".