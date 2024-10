Conheça o município que terá eleições pela 1ª vez em 2024

Boa Esperança do Norte (MT) terá eleições pela primeira vez - Foto: Olga Leira | Ag. A TARDE

Os 4.243 eleitores da cidade de Boa Esperança do Norte (MT), localizada a 380 km de Cuiabá, preparam-se para eleger, no dia 6 de outubro, as primeiras pessoas que ocuparão os cargos de prefeito e vice-prefeito, assim como mais nove para as vagas da primeira legislatura da Câmara de Vereadores.

Com a chegada de 1º de janeiro de 2025, Boa Esperança do Norte se tornará o município caçula do país, que contará com 5.569 localidades a partir da data.

Disputam a primeira eleição para o cargo de prefeito dois candidatos: Calebe Francesco Francio (MDB), de 43 anos e Demétrio Cavlak Garcia (DC), de 57 anos. Já 45 candidatas e candidatos concorrem às nove vagas para a formação da primeira legislatura da Câmara de Vereadores do município.

Criação do município

Boa Esperança do Norte se tornou um município de Mato Grosso depois de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), tomada em 6 de outubro de 2023, exatamente um ano antes das eleições municipais deste ano.

A localidade conta com uma população de sete mil habitantes. Por ter um eleitorado menor do que 200 mil eleitores, a cidade não terá 2º turno para a prefeitura.

Eleições Municipais de 2024

Mais de 155 milhões de eleitoras e eleitores estão aptos a comparecer às urnas eletrônicas em outubro para eleger prefeitas e prefeitos e vereadoras e vereadores em 5.569 municípios do país.

O Distrito Federal e Fernando de Noronha (PE) não participam da votação, uma vez que nessas localidades não há prefeitos nem vereadores.