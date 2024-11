Conheça os prefeitos eleitos em Cuiabá, Campo Grande, Goiânia e Natal

Abilio Brunini (PL), venceu em Cuiabá; Adriane Lopes (PP), no Campo Grande; Sandro Mabel (PL), em Goiânia; e Paulo Eduardo da Costa Freire (União Brasil) venceu a disputa para a prefeitura de Natal - Foto: Reprodução

Cuiabá

| Foto: Mário Agra/ Câmara dos Deputaodos

O candidato Abilio Brunini (PL) venceu a disputa para a prefeitura da Cuiabá, com 53,78% dos votos válidos. Ele disputou o segundo turno com Lúdio (PT) que até o momento teve 46,22% dos votos válidos. Até agora foram apurados 95% das urnas.



Abilio Brunini é arquiteto e tem 40 anos. Deputado Federal pelo Mato Grosso, já foi vereador por Cuiabá. Disputou a prefeitura da capital em 2020, mas ficou em segundo lugar. Em 2023, durante sessão da CPMI dos Atos Golpistas, foi acusado de fazer gesto associado a movimentos neonazistas. Ele negou a ação, mas acabou sendo expulso da CPMI por interromper a fala de outros deputados. Antes do PL, foi filiado ao PSC e ao PODE.



Campo Grande

| Foto: Pedro França/Agência Senado

Adriane Lopes (PP) venceu a disputa para a prefeitura da Campo Grande, com 51,46% dos votos válidos. A candidata disputou o segundo turno com Rose Modesto (União), que até o momento teve 48,54% dos votos válidos. Até agora foram apuradas 98,62% das urnas da capital de Mato Grosso do Sul.



Formada em Direito e Teologia, com pós-graduação em Administração Pública e Gerência de Cidades, Adriane Lopes foi a primeira mulher a assumir a prefeitura da capital, em 2022. Ela foi vice-prefeita de 2017 a 2022.

Goiânia

| Foto: Antonio Cruz/ Agência Brasil

O candidato Sandro Mabel (PL) venceu a disputa para a prefeitura de Goiânia (GO), com 55,53% dos votos válidos. Ele disputou o segundo turno com Fred Rodrigues (PL) que até o momento teve 44,47% dos votos válidos. Até agora foram apurados 93,66% das urnas.



Sandro Mabel tem 65 anos e é empresário das Indústrias Mabel, formado em Administração e Contabilidade. Foi deputado federal por 20 anos. Candidatou-se a prefeito de Goiânia em 1992 pelo PMDB, mas não foi eleito.

Natal

| Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O candidato Paulo Eduardo da Costa Freire (União Brasil) venceu a disputa para a prefeitura de Natal, com 55,46% dos votos válidos. Ele disputou o segundo turno com Natália Bonavides (PT) que até o momento teve 44,54% dos votos válidos. Até agora foram apurados 94,95% das urnas.



Paulo Eduardo da Costa Freire, do União Brasil, tem 60 anos e é deputado federal. Foi vereador por vários mandatos não consecutivos, desde 1993 até 2022. Em 2002, foi eleito deputado estadual e, de 2009 a 2012, foi vice-prefeito de Natal.

