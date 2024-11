Conheça os prefeitos eleitos em João Pessoa, Palmas, Porto Velho e BH

Cicero Lucena (PP) venceu em João Pessoa; José Eduardo Siqueira (Podemos), em Palmas; Léo Moraes (Podemos), em Porto Velho; e Fuad Nomam (PL) venceu em Belo Horizonte - Foto: Reprodução

João Pessoa

| Foto: Cícero Lucena/Arquivo Pessoal

O candidato Cicero Lucena (PP) venceu a disputa para a prefeitura de João Pessoa, com 64,03% dos votos válidos. Ele disputou o segundo turno com Marcelo Queiroga (PL) que até o momento teve 35,98% dos votos válidos. Até agora foram apurados 93,85% das urnas.



Cícero Lucena Filho tem 67 anos e é o atual prefeito da capital paraibana. Foi eleito para seu primeiro mandato na prefeitura de João Pessoa em novembro de 1996, à época, pelo PMDB. Foi reeleito para o cargo em 2000, no primeiro turno, com 74% dos votos válidos. Foi ainda vice-governador da Paraíba entre 1991 e 1994; governador do estado entre 1994 e 1994; ministro da Secretaria de Políticas Regionais entre 1995 e 1996; e senador entre 2007 e 2015.

Palmas

| Foto: Benhur de Souza/Assembléia Legislativa de TO

O candidato José Eduardo Siqueira Campos (Podemos) venceu a disputa para a prefeitura de Palmas, com 52,9% dos votos válidos. Ele disputou o segundo turno com Janad Valcari (PL) que até o momento teve 47% dos votos válidos. Até agora foram apurados 96,66% das urnas.



José Eduardo Siqueira Campos, de 65 anos, já foi prefeito de Palmas, entre 1993 e 1997, e senador do Tocantins, entre 1999 e 2007. Antes disso, foi deputado federal por dois mandatos, e, atualmente, é deputado estadual. O vice-prefeito que concorre em sua chapa é o Pastor Carlos Eduardo (Agir).

Porto Velho

| Foto: Podemos/Divulgação

Léo Moraes (Podemos) será o novo prefeito de Porto Velho, em Rondônia. Com 100% das urnas apuradas, ele lidera a votação, com 56,18% dos votos válidos, seguido da concorrente do União, Mariana Carvalho, com 43,82% dos votos. No primeiro turno, o candidato eleito tinha ficado em segundo lugar, atrás de Carvalho.



Léo Moraes é formado em Direito, tem 40 anos e iniciou sua carreira política em 2012, como vereador de Porto Velho. Em 2014, foi eleito deputado estadual e, dois anos depois, concorreu a prefeito de Porto Velho pela primeira vez, chegando ao segundo turno. Em 2018, foi eleito deputado federal. A vice-prefeita em sua chapa é a advogada Magda dos Anjos.

Belo Horizonte

| Foto: Fuad Noman/ Facebook

O candidato Fuad Nomam (PL) venceu a disputa para a prefeitura da Belo Horizonte (MG), com 53,76% dos votos válidos. Ele disputou o segundo turno com Bruno Engler (PL) que, até o momento, teve 46,24% dos votos válidos. Até agora foram apurados 96,07% das urnas.



Fuad Noman tem 77 anos, é escritor, economista e foi servidor público de carreira do Banco Central. Ele assumiu a prefeitura de BH após a renúncia de Alexandre Kalil, que concorreu ao governo de Minas Gerais. Fez parte do governo Fernando Henrique Cardoso como secretário-executivo da Casa Civil e do governo de Minas Gerais como secretário de Fazenda e de Transporte. Na prefeitura de BH chegou a comandar a Secretaria Municipal de Fazenda.