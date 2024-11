Contra o aborto, candidata promete 'instituto pró-vida' em Curitiba

Cristina Graeml é candidata a prefeita de Curitiba - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Candidata a prefeita de Curitiba, a jornalista bolsonarista Cristina Graeml prometeu, nesta quarta-feira, 23, criar um 'instituto pró-vida' para combater o aborto na capital paranaense. A declaração ocorreu durante sabatina.

Segundo Graeml, que é contra o aborto, as mães que não queiram seus filhos podem optar por outras alternativas, como entregar os bebês para a adoção. O espaço planejado pela candidata servirá, caso eleita, para atendimento psicológico e orientações de como fazer a doação da criança.

"São mulheres que estão naquele momento de desespero, quase entregues à indústria do aborto (...) As mães têm o direito, especialmente as mais jovens que não têm muito acesso à informação, de saber que a lei brasileira permite a doação do bebê recém-nascido, na maternidade, caso ela não se sinta preparada para ser mãe naquele momento", disparou sabatina promovida pelo portal Uol.