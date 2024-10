Coordenador de campanha e apoiadores de Nássara são presos em Irará

Material encontrado com apoiadores de Nássara que foram presos - Foto: Divulgação

Na madrugada deste domingo, 6, horas antes do início da votação nas eleições municipais, o coordenador de campanha e apoiadores do candidato Nássara de Chico (MDB), em Irará, foram presos por porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com resumo policial, que o Portal A TARDE teve acesso, populares denunciaram o tráfego de dois carros com homens armados no Largo Novo, na zona rural de Irará. Eles estariam ameaçando a população.

Uma guarnição do PETO deslocou a fim de averiguar a situação e no local encontrou os dois veículos mencionados. Os suspeitos empreeenderam fuga, sendo um deles alcançado e abordado. No carro haviam quatro homen, todos da coligação partidária de Nássara, incluindo o coordenador de campanha, conhecido como Neto de Duzinho.

Com os apoiadores do candidato foram encontrados uma pistola, um revólver e o total de 46 munições. Também foram apreendidos celulares, um rádio portátil comunicador e R$ 539 em espécie.

As armas de fogo e outros materiais foram apreendidos e apresentados junto com os suspeitos na delegacia regional de Alagoinhas.

Assista momento que apoiadores de Nássara chegam na delegacia: