Danilo Henrique propõe à AIBA criação de exposição em Barreiras

Reunião na Associação de Agricultores de Irrigantes da Bahia (AIBA) - Foto: Divulgação

O candidato a prefeito de Barreiras, Danilo Henrique (PP), e sua vice, Karlúcia Macedo (MDB) iniciaram a semana com uma reunião na Associação de Agricultores de Irrigantes da Bahia (AIBA), com o presidente Odacil Ranzi e a diretoria. Danilo propôs que a AIBA ajude o município a realizar uma exposição focada na pecuária e na agricultura familiar, para produtores do Vale do Rio Grande.

“Barreiras é uma locomotiva de desenvolvimento econômico do nosso estado, através do agronegócio.

E a AIBA tem protagonismo neste cenário. Foi por isso, que propomos à diretoria da associação que ajude a cidade a realizar essa exposição, junto com todos os produtores. Essa expo se somaria ao case de sucesso que é a Bahia Farm Show, tanto para Luís Eduardo Magalhães, quanto para Barreiras. Lá, em LEM, a AIBA faz um brilhante trabalho em parceria com a prefeitura. É o que queremos fazer aqui também”, afirmou Danilo.

Danilo Henrique e Karlúcia também falaram da importância de fortalecer os projetos sociais que a AIBA realiza, através do Fundese, com a gestão municipal sendo parceira forte. “Vamos firmar vários termos de cooperação e pensar na criação de um fundo, com a destinação de parte do Imposto Territorial Rural (ITR) arrecadado, para o desenvolvimento de ações de fomento dos produtores locais”, propôs o candidato a prefeito.