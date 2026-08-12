ELEIÇÕES
Delliana Ricelli defende fim da escala 6x1: "É perversa"
Candidata ao Senado participa de sabatina do Grupo A TARDE
Candidata ao Senado pelo Psol, Delliana Ricelli defendeu, durante a sabatina promovida pelo Grupo A TARDE, nesta quarta-feira, 12, o fim da escala 6x1, uma das bandeiras da sua legenda nos últimos meses, encabeçada pela deputada federal Érika Hilton.
Questionada sobre o tema, Delliana citou o próprio exemplo, apontando dificuldades de organização da rotina.
A candidata também chamou o atual modelo de regime de trabalho de "perverso", afirmando que a escala "tira a possiblidade de convívio familiar".
"Perceber o quanto que ter essa jornada de trabalho comprometida por mais um dia de compromisso, isso interfere diretamente na minha organização de vida", destacou Delliana, que subiu o tom ao continuar o raciocínio.
"Escala 6x1 é perversa porque tira a possibilidade do seu convívio familiar. Isso desdobra com o sujeito que a gente recebe na escola, que a família às vezes não teve como dar requisitos básicos [...] Eu fico perguntando que horas elas organizam a vida de vocês. A gente precisa pensar nesse processo", disparou a candidata.
Sabatina A TARDE Eleições
Ricelli foi a terceira candidata ao Senado a participar da série de entrevistas promovida pelo A TARDE. A sabatina foi conduzida por Eduardo Dias, editor de Política do Grupo A TARDE, e Juliana Nobre, head do núcleo Massa!, com participação dos jornalistas Rodrigo Tardio, da editoria de Política do portal A TARDE, e William Falcão, jornalista convidado do Massa!.
Além de Delliana, João Roma (PL) e Marcelo Carvalho (Rede), já entrevistados, o calendário também prevê as entrevistas com:
- Rui Costa: 13/08
- Jaques Wagner: 14/08
- Angelo Coronel: 17/08