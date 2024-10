Eleições 2024: Bahia não elegeu nenhum prefeito indígena ou gay

Sede do TRE-BA - Foto: Divulgação/TRE

O estado da Bahia não elegeu no primeiro turno das eleições municipais nenhum candidato que se autodeclarou gay ou indígena, conforme dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por meio do cruzamento de perfil dos candidatos.

Dos 417 prefeitos eleitos, 54,6% dos eleitos (228 candidatos) se autodeclaram pardos. Outros 38,8% (162 candidatos) se autodeclaram brancos, enquanto 5,5% (23 candidatos) se apresentam como pretos. Nesse último grupo, dois candidatos eleitos afirmam que são de origem quilombola.

Ao compor o perfil dos candidatos, a Justiça Eleitoral também questionou a orientação sexual deles. Entre os eleitos, 225 optaram por não informar a própria orientação.



Outros 189, o equivalente 45,3% do total, se apresentam como heterossexuais. Apenas dois candidatos se assumiram gays e nenhum deles foi eleito.

Já as mulheres, ainda representam a minoria, conforme levantamento pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). Dos 414 prefeitos já eleitos, apenas 59 ou 14,1% são do gênero feminino. Os outros 355 (85,1%) são do sexo masculino.

Três cidades baianas ainda não tiveram o resultado da eleição definido: Vitória da Conquista, Ruy Barbosa e Camaçari. Essa última terá segundo turno pela primeira vez.