Eleitores têm 20 dias para regularizar pendências no título | A TARDE

Entrou na contagem regressiva o prazo para que os eleitores tirem a primeira via do título, regularizem a situação eleitoral ou façam a transferências. Esses procedimentos só poderão ser feitos até o dia 8 de maio, conforme informado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

Segundo o órgão, nenhum pedido de inscrição eleitoral ou de transferência será aceito nos 150 dias que antecedem a data da votação, que ocorre no dia 6 de outubro.

No Autoatendimento Eleitoral, disponível no portal do TRE-BA, é possível acessar diversos serviços remotamente. Após concluir o preenchimento da solicitação para obter o primeiro título, alterar dados, transferir ou regularizar a inscrição, caso a biometria ainda não tenha sido coletada e seja requerida, o sistema emitirá uma notificação indicando a obrigatoriedade de comparecimento a um cartório eleitoral ou central de atendimento dentro de 30 dias.

De acordo com o o TRE-BA, para aqueles que preferem o atendimento presencial, é possível comparecer ao cartório ou posto da Justiça Eleitoral. Será necessário apresentar um documento oficial com foto e um comprovante de residência emitido há no máximo 3 meses.