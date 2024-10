Eliana Gonzaga realiza caminhada com uma multidão em Cachoeira

- Foto: Divulgação

Candidata à reeleição em Cachoeira, a prefeita da cidade do Recôncavo, Eliana Gonzaga (PT), realizou uma caminhada nas ruas da cidade, no trecho do bairro da Faceira até os Três Riachos, que vai de um extremo ao outro do município no último sábado, 28.

"È gratificante percorrer as ruas da cidade, sentindo o carinho e acolhimento do meu povo. Isso me dá a certeza de que estamos no caminho certo. Estamos chegando ao final de quatro anos de gestão, conquistando avanços importantes em parceria com parlamentares, nosso governador Jerônimo Rodrigues e nosso presidente Lula, que sempre apoiaram o desenvolvimento de Cachoeira e caminharam conosco em prol das conquistas que trouxemos para nossa cidade", pontuou Eliana.

Lideranças baianas importantes como a deputada federal Lídice da Mata (PSB) e a deputada estadual Olívia Santana (PCdoB), estiveram no evento, além de lideranças da cidade, candidatos às proporcionais e vereadores, além de militantes do grupo político da prefeita e representantes da sociedade civil.

Natural de Cachoeira, Lídice declarou seu apoio incondicional à Eliana Gonzaga,"em prol da valorização da participação popular, necessária para o desenvolvimento de políticas que venham a garantir direitos fundamentais às mulheres e suas famílias". Ela afirmou que "não poderia deixar de estar aqui, devido à importância da participação feminina nas decisões políticas do país e em Cachoeira”.

"Não poderia deixar de prestar o meu apoio e solidariedade a esta mulher de muitas lutas, que assim como eu, sabe o que é perseverar e vencer tantos preconceitos e discriminações enfrentados por uma mulher negra. Até os dias atuais não aceitam que nós temos voz e vez", afirmou a deputada Olivia Santana.