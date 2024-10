Fake News em Cachoeira: Portal A TARDE não apontou liderança de Tato em pesquisas

- Foto: A TARDE

Neste domingo, 6, uma Fake News está circulando nas redes sociais com uma suposta notícia do Portal A TARDE apontando que o candidato Tato (PSD) estaria liderando as pesquisas na cidade de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia. Tal reportagem nunca foi publicada por A TARDE.

Nas redes sociais, a Fake News simula uma notícia do Portal A TARDE com afirmações de que Tato poderia confirmar seu retorno à prefeitura neste domingo. A Fake News também envolve a imagem do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o senador Otto Alencar.

Montagem feita simulando notícia do Portal A TARDE | Foto: Reprodução

As notícias veiculadas pelo Portal A TARDE podem ser encontradas acessando atarde.com.br ou nas redes sociais do grupo.

Quem espalhar fake news e for identificado pode responder criminalmente. As tipificações variam entre crimes contra a honra, difamação, calúnia e outros delitos, a depender do contexto da desinformação disseminada.

O Grupo A TARDE, na preservação de sua credibilidade, condena este episódio em circulação na cidade de Cachoeira, interior da Bahia, e lamenta que informações falsas sejam usadas para ludibriar a população durante o processo eleitoral, que deve ser pautado pela ética e transparência.