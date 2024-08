Filiados do Avante pedem impugnação de candidatura de Filipe Fernandes em LEM

- Foto: Divulgação

Lançado como candidato à prefeitura de Luís Eduardo Magalhães no início de agosto, Filipe Fernandes (Avante) pode ter seu projeto político interrompido após a coordenação de campanha não ter obedecido o prazo da Justiça Eleitoral para marcar a convenção do Avante no município.

Um pedido de impugnação do registro de candidatura foi protocolado nesta quinta-feira, 15, no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia por filiados do próprio partido.

A Ação, nº 0600266-18.2024.6.05.0205 (veja documento abaixo) pede para "anular todos os efeitos da convenção partidária do Partido Avante realizada no dia 05 de agosto de 2024, por violação ao art. 6º, §5º da L. 23.607/19, bem como declarar a inexistência do segundo ato, supostamente ocorrido no dia 29 de julho de 2024, com a consequente nulidade dos seus efeitos". e aponta que a mesma aconteceu fora do prazo exigido no artigo 24 do regimento partidário.

“Como uma Ata de Convenção tem apenas o registro de presença de três pessoas? Apenas o nome do candidato a prefeito, o nome da vice e o nome do pai do candidato?”, desabafou um filiado do Avante.

