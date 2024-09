Geraldo promete implantar Salvador+Verde, caso seja eleito

Geraldo Jr. (MDB) concedeu entrevista a sabatina do Grupo A TARDE - Foto: Uendel Galter | A TARDE

Durante sabatina realizada pelo Grupo A Tarde, na noite desta quarta-feira, 18, o candidato a prefeito Geraldo Júnior (MDB) anunciou a criação do programa Salvador +Verde, que engloba a construção de 10 Parques da Paz e ações de preservação, ampliação e recuperação das áreas de verdes da cidade, além da criação de novos espaços comunitários.



“Nós vamos estabelecer uma política de resiliência, de sustentabilidade, de justiça social e de justiça ambiental. E vou pegar o exemplo do Governo do Estado, que tem o Bahia +Verde. Nós vamos criar o Salvador +Verde. Nós vamos estabelecer, aqui na cidade do Salvador, e já garantido com recursos federais e do governo do Estado, 10 Parques da Paz, em áreas mais populosas da cidade”.

De acordo com o plano de governo da chapa formada por Geraldo e pela candidata a vice-prefeita Fabya Reis (PT), dentre as ações do Salvador +Verde e da sustentabilidade ambiental na capital baiana, estão a recomposição das matas ciliares dos rios urbanos, o aprimoramento do sistema de alerta precoce para desastres naturais e a criação de empregos na área dos “Serviços Ambientais”.

