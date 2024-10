Getúlio Sampaio vence nas urnas e é eleito prefeito de Amargosa

Getúlio é o atual vice-prefeito da cidade - Foto: Divulgação

O atual vice-prefeito de Amargosa, Getúlio Sampaio (PT), saiu vencedor da disputa pela prefeitura do município do Cento-sul baiano. Com 100% das urnas apuradas, o petista conseguiu obter 55,93% dos votos válidos.

Em segundo lugar na disputa ficou Bia Cintra (União), com 39,64%, seguida de Viviane Santana (PL), com 3,90%, e em quarto, Alvimar Camacan, com 0,53%.

O novo prefeito tem 64 anos, tem quatro filhos, e faz parte da Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PSB, PSD, Podemos e Avante. O chapa contou com Nadinho do Sindicato (PSB) como vice.