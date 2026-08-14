A TARDE ELEIÇÕES
Grupo A TARDE sabatina Jaques Wagner nesta sexta-feira (14)
Jaques Wagner busca reeleição no Senado na chapa do Partido dos Trabalhadores
O Grupo A TARDE irá sabatinar o candidato à reeleição ao Senado pela Bahia, Jaques Wagner (PT), nesta sexta-feira, 14, a partir das 10h. Ele é o quarto convidado para a rodada de sabatinas com os postulantes à Casa Alta do Congresso Nacional.
A entrevista será conduzida por Eduardo Dias, coordenador de Política do Grupo A TARDE, e Juliana Nobre, Head do Núcleo Massa!. A jornalista Ane Catarine, repórter de A TARDE, e Lula Bonfim, coordenador de jornalismo do Bahia.ba, também participarão da entrevista.
A sabatina com Wagner será conduzida no seguinte formato:
- Bloco 1: Pauta Senado — 15 minutos
- Bloco 2: Pauta Bahia — 15 minutos
- Bloco 3: Pauta livre — 15 minutos
Cada um dos quatro jornalistas terá direito a fazer uma pergunta por bloco, somando 12 questionamentos ao longo da sabatina.
Onde assistir a sabatina?
Os encontros serão realizados diretamente do Estúdio Sérgio Simões Filho e terão transmissão ao vivo no canal do A TARDE Play no YouTube, pela rádio A TARDE FM 103.9, além de cobertura completa no Portal A TARDE - Eleições.
Quem é Jaques Wagner?
Natural do Rio de Janeiro, Jaques Wagner possui uma extensa carreira política na Bahia. Entre 1990 e 1998 ele foi deputado federal pelo estado e, além disso, ocupou o cargo de governador por dois mandatos consecutivos (2007 a 2015).
Wagner também ocupou o Ministério do Trabalho no governo Lula (entre janeiro de 2003 e janeiro de 2004) e foi ministro da Secretaria Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social.
O candidato teve passagens como ministro da Defesa entre janeiro e outubro de 2015 e, em seguida, assumiu a Casa Civil, cargo que ocupou até março de 2016, no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Ele é senador pela Bahia desde 2018, sendo o mais bem votado da história do estado.
Cronograma
O Grupo A TARDE convidou todos os candidatos ao Senado filiados em partidos com representação no Congresso Nacional. Os encontros ocorrem nas seguintes datas:
- 14/8 (sexta-feira): Jaques Wagner
- 15/8 (sábado): Angelo Coronel
- 17/8 (segunda-feira): Rui Costa
Além disso, a programação conta com as sabatinas os candidatos ao Governo da Bahia, sempre às 10h, nos dias:
- 18/8 (terça-feira): Jerônimo Rodrigues
- 19/8 (quarta-feira): Ronaldo Mansur
- 20/8 (quinta-feira): ACM Neto