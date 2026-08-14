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A TARDE ELEIÇÕES

Grupo A TARDE sabatina Jaques Wagner nesta sexta-feira (14)

Jaques Wagner busca reeleição no Senado na chapa do Partido dos Trabalhadores

Leo Almeida
Por
Sabatina será transmitada às 10h
Sabatina será transmitada às 10h - Foto: Divulgação | A TARDE Play
Eleições 2026

O Grupo A TARDE irá sabatinar o candidato à reeleição ao Senado pela Bahia, Jaques Wagner (PT), nesta sexta-feira, 14, a partir das 10h. Ele é o quarto convidado para a rodada de sabatinas com os postulantes à Casa Alta do Congresso Nacional.

A entrevista será conduzida por Eduardo Dias, coordenador de Política do Grupo A TARDE, e Juliana Nobre, Head do Núcleo Massa!. A jornalista Ane Catarine, repórter de A TARDE, e Lula Bonfim, coordenador de jornalismo do Bahia.ba, também participarão da entrevista.

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A sabatina com Wagner será conduzida no seguinte formato:

  • Bloco 1: Pauta Senado — 15 minutos
  • Bloco 2: Pauta Bahia — 15 minutos
  • Bloco 3: Pauta livre — 15 minutos

Cada um dos quatro jornalistas terá direito a fazer uma pergunta por bloco, somando 12 questionamentos ao longo da sabatina.

Onde assistir a sabatina?

Os encontros serão realizados diretamente do Estúdio Sérgio Simões Filho e terão transmissão ao vivo no canal do A TARDE Play no YouTube, pela rádio A TARDE FM 103.9, além de cobertura completa no Portal A TARDE - Eleições.

Quem é Jaques Wagner?

Natural do Rio de Janeiro, Jaques Wagner possui uma extensa carreira política na Bahia. Entre 1990 e 1998 ele foi deputado federal pelo estado e, além disso, ocupou o cargo de governador por dois mandatos consecutivos (2007 a 2015).

Wagner também ocupou o Ministério do Trabalho no governo Lula (entre janeiro de 2003 e janeiro de 2004) e foi ministro da Secretaria Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social.

O candidato teve passagens como ministro da Defesa entre janeiro e outubro de 2015 e, em seguida, assumiu a Casa Civil, cargo que ocupou até março de 2016, no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Ele é senador pela Bahia desde 2018, sendo o mais bem votado da história do estado.

Cronograma

O Grupo A TARDE convidou todos os candidatos ao Senado filiados em partidos com representação no Congresso Nacional. Os encontros ocorrem nas seguintes datas:

  • 14/8 (sexta-feira): Jaques Wagner
  • 15/8 (sábado): Angelo Coronel
  • 17/8 (segunda-feira): Rui Costa

Além disso, a programação conta com as sabatinas os candidatos ao Governo da Bahia, sempre às 10h, nos dias:

  • 18/8 (terça-feira): Jerônimo Rodrigues
  • 19/8 (quarta-feira): Ronaldo Mansur
  • 20/8 (quinta-feira): ACM Neto
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