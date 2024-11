Ivoneide Caetano diz que Saúde é prioridade da nova gestão em Camaçari

Ivoneide Caetano (PT) citou prioridades com o novo governo em Camaçari - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

A deputada federal Ivoneide Caetano (PT), esposa do prefeito eleito em Camaçari, Luiz Caetano (PT), se diz otimista com o novo governo a partir de 2025. Questionada sobre o que enxerga como prioridade ao município, Ivoneide foi taxativa.

"A Saúde é a questão emergencial para nosso município. O átual governo fechou unidades de Saúde. O governador já anunciou obras que vão reativar a Saúde do município, inclusive o Hospital Municipal, o qual Jerônimo já disse que vai construir e entregar para Caetano", disse.

A mobilidade também foi destacada pela deputada, que reiterou as promessas do plano de governo de Luiz Caetano.

"O transporte público vai ter novidades e é uma das prioridades. Conseguimos em Brasilia o montante de R$ 95 milhões com o Novo PAC para compra de ônibus elétrico para a cidade. Além disso Caetano prometeu também tarifa zero, já que as pessoas vão poder circular mais pelo município e isso faz com que a Economia gire", afirmou.