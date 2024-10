Jerônimo diz que seu grupo está de mãos dadas com Robério em Eunápolis

Jerônimo e Rui participaram de ato em apoio ao candidato Robério - Foto: Divulgação

O comício do candidato a prefeito de Eunápolis, Roberio Oliveira (PSD), na noite da última sexta-feira, 27, teve a presença do governador Jerônimo Rodrigues e do ministro da Casa Civil, Rui Costa. O ato reuniu mais de 10 mil pessoas.

Ao lado de Rui Costa e Robério, o governador Jerônimo destacou a importância do seu grupo político para o impulsionamento dos interesses de Eunápolis.

Jerônimo adiantou que um dos compromissos para com a futura gestão de Robério é a liberação de recursos da ordem de R$ 200 milhões para a aplicação no saneamento básico da cidade.

“Nós estamos de mãos dadas com você, Robério”, declarou, enfatizando que a eleição de Robério é importante para o Extremo Sul e para a Costa do Descobrimento. “Temos de dar uma votação história a Robério, na volta à prefeitura. A eleição de Robério é de grande importância para Eunápolis, Porto Seguro e a Costa do Descobrimento” declarou o governador.



Já o ministro da Casa Civil de Lula e ex-governador da Bahia, Rui Costa, falou sobre a importância de se investir em creches e em escolas de tempo integral para gerar oportunidades dentro do processo democrático. Rui disse que a democracia não é somente votar a cada dois anos, mas buscar os investimentos em creches e educação para que se forme bem as pessoas e se gere oportunidades para os que mais precisam.

O ministro acrescentou que a atual gestão de Eunápolis não procurou o governo estadual para obter investimentos para a cidade. Ele lembrou que o prefeito deve cadastrar os projetos do município junto aos governos estadual e federal para que a população seja beneficiada.

O candidato Robério Oliveira dedicou seu pronunciamento a agradecer aos seus apoiadores, ao governador e ao ministro, Ele ainda afirmou que se sentia "livre" para ser candidato e vencer a eleição.

“Nós sempre estivemos juntos e vamos, de mãos dadas, fazer a recuperação de Eunápolis, não só olhando para o que está abandonado. Eles sabem disso, que nós somos atuantes, que nós vamos lá e vamos fazer. Temos que fazer muito mais porque Eunápolis tem pressa. Eunápolis tem jeito e só falta prefeito”, concluiu o ex-prefeito.