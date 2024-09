Lúcio Vieira comemora desempenho de Sandro Futuca em Ibirataia

Sandro Futuca é candidato a prefeito de Ibirataia - Foto: Divulgação | Ascom

O presidente de honra do MDB, Lúcio Vieira Lima, comemorou o desempenho da campanha de Sandro Futuca (MDB), considerado favorito na disputa pela prefeitura de Ibirataia.

Em entrevista ao Portal A Tarde, neste sábado, 14, Lúcio afirmou que o favoritismo de Sandro é fruto da forma que conduziu sua campanha, evitando ataques e apresentado propostas à população. O líder emedebista pontuou ainda que uma eventual vitória do correligionário é um triunfo também do partido e do processo de renovação da sigla, que aposta conquistar entre 30 e 50 prefeituras.

“Está chegando próximo da grande pesquisa, que será a votação, as urnas, e é sempre bom estar na frente. A vitória de Futuca é uma vitória significativa também do MDB, porque ele é presidente do nosso partido, é quem conduz o MDB nessa nessa renovação do que passa de forma que eu tô realmente muito feliz […] Então, eu apenas me reservo o direito de continuar com a humildade para trabalhar até o final, e aí sim, com a explosão de alegria e um grande estímulo, para ir a Brasília, da mesma forma que aqui, no governo do Estado, para que Futuca faça uma grande administração e Ibiritaia escolhendo certo, escolhendo alguém que sempre demonstrou o amor enorme por essa terra, e que vem fazendo uma campanha limpa. Apesar da tentativa de ataques dos adversários, ataques que na sua maioria tem telhados de vidro enorme, mas acha que atacar é a maneira mais fácil, o caminho mais curto para ganhar um eleição, e não é”, disse Lúcio, que completou.

“A dianteira de Futuca mostra isso, que o povo quer ver propostas, quer ter esperança, e é isso que Futurca está dando ao povo nessa sua caminhada”, finalizou.