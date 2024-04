Mãe de Davi do BBB desmente filiação ao DC após especulações | A TARDE

Mãe do baiano Davi Brito, finalista do BBB 24, Elisângela Brito negou que tenha se filiado ao Democracia Cristã (DC), como foi divulgado na manhã desta segunda-feira, 15, por veículos de imprensa local.

Em nota, Elisângela descartou a possibilidade de se filiar a qualquer partido político. Ela ainda afirmou que seu trabalho e aproximação com políticos tem ligação com a participação do filho no reality show.

“Gostaria de comunicar que não sou filiada e não tenho pretensão futura em me filiar a nenhum partido político. Meu trabalho com o povo é por Davi e pelos meus filhos. Nossa conversa com a Prefeitura é para a realização de um desejo do povo de Salvador em assistir e torcer juntos por Davi na final do BBB em Cajazeiras”, afirmou.