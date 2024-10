Mais de 400 presos da Bahia poderão votar nas eleições

O processo de votação nos estabelecimentos da Seap será acompanhado por Policiais Penais - Foto: Tony Silva / Nucom Seap

Internos de 13 unidades prisionais da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) terão urnas eletrônicas à disposição, no domingo, 6, para as Eleições Municipais de 2024. Os 467 reeducandos vão poder escolher prefeitos e vereadores de 10 cidades do interior e da capital baiana.

A estrutura do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) estará disponível nas unidades de Salvador, Feira de Santana, Valença, Eunápolis, Vitória da Conquista, Itabuna, Ilhéus, Irecê, Juazeiro, Barreiras e Teixeira de Freitas. O processo de votação nos estabelecimentos da Seap será acompanhado por Policiais Penais.

Leia mais:

>> Eleitor precisa baixar e-Título até este sábado

>> S.S. do Passé: MPE contesta provas de Nilza e pede julgamento rápido

>> Saiba como justificar o voto pelo app e-Título e pelo site do TSE

Depois de uma triagem realizada por equipes do TRE, os internos aptos são liberados para votação e são auxiliadas por equipes das unidades prisionais. O deslocamento dos reeducandos é realizado pela Polícia Penal dentro e fora dos estabelecimentos penais.

O direito de participar das eleições é concedido aos internos que não têm condenação criminal transitada em julgado e também está concedido àqueles que deixaram recentemente o sistema penitenciário. A garantia do voto do preso provisório e do adolescente internado está prevista no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal de 1988. A Resolução TSE nº 23.554/2018 regulamenta o assunto para o pleito deste ano.