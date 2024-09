Marcos Medrado ganha apoio de adversário nas eleições em Valença

Encontro aconteceu neste sábado - Foto: Divulgação

Neste sábado, 24, Paulo do Ferro Velho abdicou da sua candidatura e anunciou apoio a Marcos Medrado na disputa pela prefeitura de Valença, na Bahia. O apoio foi formalizado em encontrou no Comitê Central da Federação (PT, PV e PC do B).

“Nossa decisão é avançar, e por isso nos juntamos ao grupo de Medrado e Lorena, acreditando que juntos temos uma chance real de vencer esta eleição”, declarou Paulo do Ferro Velho.

Aliado de Paulo do Ferro Velho, o deputado federal Cláudio Cajado declarou que colocará seu mandato à disposição de Medrado. Ele prometeu que a ‘carreta de doze marchas do seu gabinete descerá sobre Valença’, trazendo mudanças significativas.

>> Jerônimo evita antecipar debate sobre chapa de 26: "Foco é 24"

Medrado reconheceu o apoio de Cajado: “Nenhum deputado fez um terço do que ele fez por Valença.”

"Valença está mais forte e unida! Apoiando a campanha do 43, Paulo do Ferro Velho se junta a nós para transformar a cidade. Com a presença do Deputado Cláudio Cajado, essa união só faz da nossa Valença mais forte para crescer e prosperar!", publicou Marcos Medrado nas redes sociais.