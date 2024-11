Pablo Marçal garante respeito em sabatina com Boulos

Marçal promete respeitar Boulos em sabatina - Foto: Reprodução

Terceiro colocado na disputa pela prefeitura de São Paulo, o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) garantiu, nesta quinta-feira, 24, "muito respeito" na sabatina que fará com Guilherme Boulos (Psol), que disputa o segundo turno.

Marçal, que protagonizou embates com Boulos no primeiro turno, e acusou o adversário de ser dependente químico, disse que a entrevista, que acontecerá nesta sexta, 25, meio dia, será focada em perguntas técnicas, longe das polêmicas do primeiro turno.

“Vai ser com muito respeito, não vou focar em passado. Vou fazer perguntas técnicas, que é o que o povo quer saber”, disse Marçal, que também chamou o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), mas não teve retorno.

"Mandei mensagem para o [Ricardo] Nunes no WhatsApp. Nunca troquei ideia com o Boulos, mas ele já respondeu que vai”, afirmou.