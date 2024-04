PDT deve pegar vaga de vice na chapa de Zé Ronaldo | A TARDE

O PDT saiu na frente dos demais partidos aliados a Zé Ronaldo (União Brasil) e deve indicar o vice da chapa encabeçada pelo ex-prefeito de Feira de Santana nas eleições municipais de outubro.

Se nada mudar, a tendência é que o PDT assuma um espaço na chapa de Zé Ronaldo, que já garantiu o apoio do partido na última semana. A expectativa, de acordo com um dos nomes ouvidos pelo Portal MASSA!, é de que o secretário municipal de Mobilidade de Feira de Santana, Sérgio Barradas Carneiro, seja o escolhido.

Sérgio é filho do ex-prefeito de Feira e ex-governador do estado João Durval Carneiro. Em sua trajetória política, foi vereador no município, deputado estadual e ainda deputado federal por três mandatos.

José Ronaldo, que lançou sua pré-candidatura no começo da semana, vai tentar chegar ao Executivo Municipal pela quinta vez. Em 2018, quando estava no quarto mandato, Zé deixou o cargo para disputar o governo da Bahia, mas acabou derrotado pelo então governador Rui Costa (PT).