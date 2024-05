Polarização projeta decisão apertada em caso de 2º turno | A TARDE

A pesquisa AtlasIntel/A TARDE que apontou um empate técnico entre José Ronaldo (União Brasil) e Zé Neto (PT) pela prefeitura de Feira de Santana também coletou a opinião do eleitorado feirense sobre os principais líderes políticos e, como tem se verificado em todo o país nos últimos, anos, a polarização se apresenta como fator capaz de definir os rumos da eleição municipal.



Para 49% dos feirenses consultados, a avaliação do governo do presidente Lula (PT) é positiva, enquanto 40% reprovam a gestão federal. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) também conta com aprovação no município, mas nesse caso a diferença para os que reprovam está na margem de erro; 46% x 43%.

Quando se compara a intenção de votos dos pré-candidatos deste ano com as eleições de 2022 ou até mesmo da última eleição para prefeito, a influência da polarização e a necessidade de aglutinar os votos de cada campo político se mostra ainda mais evidente.

Entre os eleitores do município que votaram em Bolsonaro em 2022, 68,4% manifestam intenção de votar em José Ronaldo. Quando se olha para os eleitores de Lula, a transferência é menor para Zé Neto, 56,8%, demonstrando espaço para crescimento mas também uma divisão do eleitorado lulista no município, como verificado nas eleições estaduais há dois anos.

Avaliando os votos para governador, a penetração do ex-prefeito José Ronaldo no eleitorado de ACM Neto (UB), com 55,3% e João Roma (PL) na casa dos 51,5% demonstra uma vantagem tímida e uma falta de convicção do eleitor de direita em torno do seu nome.

Com relação ao eleitorado de Roma, vale uma observação. Apenas 0,8% dos eleitores do bolsonarista admitem votar em Zé Neto, enquanto 45,5% manifestam apoio a Capitão Alden, agora fora da disputa.

“A desistência do Alden vai sem dúvida transferir a maioria dos eleitores ao Zé Ronaldo, num padrão de votação anti-PT. Eleitores bolsonaristas são os mais antipetistas que existem, são altamente mobilizados, vão fielmente, a grande maioria deles, votar contra o PT e portanto eles migrarão em massa para Zé Ronaldo”, prevê Andrei Roman.

Único candidato da esquerda, Zé Neto consegue reunir 75,2% dos eleitores de Jerônimo em Feira, onde o governador tem forte presença, mas vê José Ronaldo atrair 25,6% dos votos de eleitores de Lula e 17,3% dos votos endereçados a Jerônimo em 2022.

Levando em conta a última eleição municipal, em 2020, José Ronaldo tem 76,7% dos eleitores que dizem ter votado em Colbert. Mais do que os 72,7% de eleitores que votaram em Zé Neto e pretendem repetir o voto no petista. Dos 27,3% dissidentes, 13,5% declaram voto em José Ronaldo e 10% em Pablo Roberto.

Pablo demonstra ainda grande penetração no eleitorado bolsonarista. O ex-prefeito José Ronaldo tem 39,8% dos votos declarados a Dayane Pimentel em 2020, então representante de Bolsonaro no PSL. No entanto, 49,9% dos eleitores de Dayane nas últimas eleições pretendem votar em Pablo Roberto, o que torna o seu apoio ainda mais cobiçado, no caso dele recuar na sua candidatura.

“Se esses apoios se confirmam a gente tende a ter, sim, um cenário extremamente polarizado. Se você observar a aprovação do Lula, do Jerônimo, não é necessariamente uma polarização que consiga garantir a eleição do Zé Neto, mas consegue certamente garantir uma eleição altamente competitiva”, projeta Andrei Roman. “Pelo menos nesse momento tudo indica a chance de uma eleição bem disputada, talvez até voto a voto”, acrescenta.

A pesquisa AtlasIntel/A TARDE coletou as respostas de 817 pessoas em 48 bairros de Feira de Santana entre os dias 12 e 17 deste mês. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e a margem de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BA 00586/2024.