Prefeito de Igrapiúna deixa o PP e se filia ao Avante | A TARDE

Depois de ultrapassar a marca de 70 prefeituras na Bahia, com a chegada da prefeita Carine, de Aporá, o Avante, partido comandado pelo ex-deputado Ronaldo Carletto, filiou o gestor da cidade de Igrapiúna, Manoel Ribeiro.

Ribeiro, assim como Carine, pertencia aos quadros do PP, ex-partido de Carletto e principal alvo de migrações para o Avante. O gestor irá disputar a reeleição neste ano pela nova sigla.

A meta do partido, entretanto, é bem maior. Segundo o portal Políticos do Sul da Bahia, a ideia é lançar até 200 candidatos às gestões municipais no pleito deste ano.