Presidente do PT, Gleisi convoca militância baiana para ir às ruas

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, convocou na manhã deste sábado, 10, em Brasília, a militância do partido em Salvador, onde compõe a chapa com o MDB pela disputa da Prefeitura, para ir às ruas e "fazer a campanha".



"É muito importante a militância do PT estar junto na campanha de Geraldo e da Fabya. Nós vamos virar o jogo em Salvador. Então, pega a sua bandeira, pega os seus panfletos, vai para a rua, e vamos fazer a campanha", disse Gleisi.



Na sede do PT, a presidente se reuniu com os candidatos Geraldo Júnior e Fabya Reis para discutir o planejamento da campanha e as principais demandas da população para a cidade.

Márcio Macêdo, ministro de estado Chefe da Secretaria-Geral, também manifestou seu apoio à candidatura e mandou um recado aos soteropolitanos.

"Geraldo e Fabya vão mudar para melhor a história do Salvador. Salvador precisa sair dessa mesmice e ter uma administração que possa ser para todos, que possa atingir, de forma benéfica, a todos os habitantes dessa cidade", disse.