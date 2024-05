Presidente nacional do Cidadania chega em Salvador | A TARDE

O presidente nacional do Cidadania e deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Comte Bittencourt, chega em Salvador nesta terça-feira, 23, para evento do partido.

O encontro é mais uma etapa do "Giro pelo Brasil", uma série de viagens que o dirigente tem feito por grandes cidades do país para articulações relacionadas às eleições deste ano. O líder do partido deve ficar na cidade por mais um dia, em agendas com lideranças partidárias das maiores cidades baianas.

A presidente estadual do partido na Bahia, Isabela Sousa, é uma das responsáveis pela recepção de Bittencourt em Salvador. Para ela, o evento é uma oportunidade de intensificar diálogos com o núcleo nacional do Cidadania e manter coesão para o pleito deste ano.

“Tenho uma ótima relação com o presidente Comte e a ideia deste encontro é trazer definições importantes sobre o partido para as eleições de outubro”, disse.

Esta é a primeira vez de Bittencourt em Salvador desde que assumiu o comando do partido, em outubro do ano passado.