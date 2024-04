Randerson Leal deixa PDT e se filia ao Podemos | A TARDE

O vereador Randerson Leal, de Salvador, aproveitou a janela partidária, que se encerra no próximo dia 6 de abril, para deixar o PDT e se filiar ao Podemos. A mudança de legenda teria sido orientada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) e pelo deputado estadual Roberto Carlos (PV), que é pai do edil.

Randerson disputou as eleições de 2020 pelo PDT, quando a legenda ainda integrava a base do governo do estado. Naquele ano, porém, o partido foi retirado da base pelo então governador Rui Costa (PT). Agora, com a possibilidade legal de mudança, o vereador buscou o Podemos, que integra a aliança que sustenta a gestão estadual.

"Agradeço a todos os partidos da base que abriram suas portas para mim, mas, após conversas com minha base e análise do cenário, decidi que o Podemos é o melhor caminho para seguir adiante", afirmou o vereador.

Randerson destacou o apoio recebido do presidente municipal do Podemos, João Cláudio; do deputado federal Bacelar (PV); e do ex-deputado estadual e Superintendente de Defesa Civil da Bahia, Heber Santana (Podemos), que teriam intermediado as negociações para a troca de partido. O objetivo do vereador, neste momento, é buscar a reeleição.

“Com apoio de meus colaboradores e o respaldo do Podemos, sigo firme em minha missão de representar os interesses da população e promover o desenvolvimento de Salvador”, disse.