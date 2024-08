Trunfo na eleição? Janja vai rodar o Brasil com candidadas mulheres do PT

Participação intregra uma estratégia do PT de reverter o cenário do pleito de 2020, quando saiu às urnas sem comandar nenhuma capital - Foto: Evaristo Sá/AFP

A primeira-dama Janja da Silva marcará presença nas eleições municipais este ano. Segundo informações do O Globo, a petista vai concentrar a atuação em cinco capitais onde o partido lançará candidatas mulheres e nos três maiores colégios eleitorais do país. A participação integra uma estratégia do PT de reverter o cenário do pleito de 2020, quando saiu às urnas sem comandar nenhuma capital.

Janja está presente em Porto Alegre, Goiânia, Campo Grande, Natal e Aracaju. Na lista das cidades com mais eleitores, a sigla vai apoiar o deputado Guilherme Boulos (PSOL) em São Paulo e o prefeito Eduardo Paes (PSD) no Rio, além de lançar o deputado Rogério Correia (PT) em Belo Horizonte.

Entre os discursos que serão levados pela primeira dama nos palanques será o combate à fome, às desigualdades, a importância do aumento da participação feminina na política e o enfrentamento à violência de gênero.

As candidatas já começaram a fazer fotos e vídeos ao lado da primeira-dama. A expectativa é que Janja visite as cidades e reforce a presença junto a elas.



VEJA MAIS

>> Sorvete de Salvador conquista paladar 'gringo' e está entre os melhores do mundo

>> Paris: equipe de TV brasileira abandona estúdio após ameaça de bomba