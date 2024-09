”Vim pedir para o povo de Ilhéus votar em Adélia”, diz Rui após caminhada

Caminhada do Sextou, em Ilhéus - Foto: Divulgação

O ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia, Rui Costa (PT), participou junto com a candidata a prefeita de Ilhéus, Adélia Pinheiro (PT), da Caminhada do Sextou, com a presença de milhares de apoiadores na Avenida Princesa Isabel, nesta sexta-feira, 13. No ato político, Rui reforçou o pedido para que a população vote em Adelia.

“Olha a multidão que está aqui. Eu não sei onde está terminando essa caminhada. Não dá para ver onde ela termina”, disse o ministro, que levou um abraço do presidente Lula para os ilheenses.

“Nós vamos, Adélia, juntos, se Deus quiser, projetar Ilhéus para o seu futuro, para Ilhéus ser uma referência de administração pública, de inclusão social, de geração de emprego, de turismo para esse país inteiro”, acrescentou.

Segundo Rui Costa, é hora de intensificar a caminhada, em todo o município, levando a certeza de que Adélia é a única pessoa que pode projetar nossa cidade para o futuro. “Eu vim aqui pedir para o povo de Ilhéus votar no 13, votar em Adélia”, cravou.

Adélia Pinheiro agradeceu a presença maciça da população na caminhada e ressaltou o significado da participação direta do ministro Rui Costa na campanha. “É uma riqueza”.

Ela também agradeceu o apoio de todos os candidatos e candidatas à Câmara de Vereadores e de lideranças como os deputados federais Paulo Magalhães e Josias Gomes, o deputado estadual Rosemberg Pinto e o titular da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães.

Compromisso

Conforme a candidata a prefeita, além de destacar a alegria desse momento, é necessário reafirmar os propósitos que lhe motivam nesta jornada.

“Quero falar de compromisso, daquilo que movimenta o coração, o desejo, mas que movimenta, também, a capacidade de trabalhar para que a nossa cidade tenha o cuidado e a atenção em saúde, educação, transporte público, infraestrutura, cultura e esporte”, afirmou Adélia.