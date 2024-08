Zé Ronaldo declara bens abaixo do mercado e tem queda de patrimônio

Pablo Roberto e Zé Ronaldo firmaram aliança em Feira de Santana - Foto: Divulgação

Candidato ao quinto mandato como prefeito de Feira de Santana, uma das maiores cidades do Nordeste, José Ronaldo (União Brasil) apresentou a declaração de bens à Justiça Eleitoral. Os valores de parte do patrimônio, entretanto, aparecem abaixo do estipulado pelo mercado.

Um dos bens, um imóvel residencial na rua Barão de Rio Branco, uma das mais regiões mais valorizadas de Feira, chama atenção pelo valor declarado: R$ 11.602,74, sem alterações com relação à sua última declaração, em 2018, quando foi candidato ao governo da Bahia. Especialistas do mercado imobiliário consultados por A TARDE afirmam que uma casa na mesma rua teria uma média real entre R$ 800 mil e R$ 1 milhão.

O apartamento localizado na Pituba, em uma áera em que os apartamentos custam entre R$ 300 mil e R$ 400 mil, aparece na declaração pela cifra de R$ 6.245,75, a mesma da sua candidatura em 2018.

José Ronaldo ainda declarou um Jeep Compass de R$ 218.818,73; quatro bens descritos como "terra nua", nos valores de R$ 4.163,83, R$ 416,37, R$ 8.167,10 e R$ 48.456,93, que aparecem na declaração 2018 como fazendas em Várzea da Roça e Mairi; R$ 259.822,38 em Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL); R$ 39.853,43 em um fundo de investimentos no Bradesco; R$ R$ 4.836,09 em depósito no Banco do Brasil; e um Ford ano 1984 de R$ 10.000,00.

Queda de patrimônio

José Ronaldo teve uma queda de R$1.498.522,37 no patrimônio declarado em 2024 à Justiça Eleitoral, se comparado com 2018, última vez em que esteve uma disputa nas urnas. Este ano, o ex-prefeito e candidato apresentou R$ 612.383,35 em bens, enquanto esse valor foi R$ 2.110.905,72 quando tentou o Palácio de Ondina.

Na ocasião, José Ronaldo disse ter R$ 3.608,64 em ações de linha telefônica; R$ 240.614,68, em fundo de investimento; R$ 1.398.480,00 no Vida Gerador de Benefício Livre; uma caminhonete Chevrolet 2016 de R$ 138.199,50; um Ecosport 2013/2014 de R$ 54.196,15; e um trator de R$ 5.829,36; uma caderneta no Bradesco com R$ 157.805,01; R$ 240.614,68 em fundo de investimento no mesmo banco; R$ 2.922,89 no Banco do Brasil; uma casa de R$ 9.293,24 em Vera Cruz, Ilha de Itaparica; e R$ 485,41 no fundo do da Caixa Econômica, além dos mesmos bens apresentados agora em 2024.

Em contato com o Portal A TARDE, nesta quarta-feira, 21, José Ronaldo explicou os valores. Segundo o político feirense, as cifras são referentes ao que foi declarado no imposto de renda. Ele pontuou que uma nota técnica com todos os detalhes será enviada.

Atualizada às 15h22 desta quarta-feira, 21