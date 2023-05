Alba Seguradora marca uma nova era para a Aliança da Bahia

Com mais de 153 anos de atividades no mercado, a Companhia de Seguros Aliança da Bahia irá se reposicionar como Alba Seguradora, acompanhando a revolução digital e o momento de expansão do mercado de seguros no país.

Com previsão de ampliação de 10% das atividades em 2023 de acordo com a Confederação Nacional de Seguradoras (CNSeg), a Alba é resultado de um estudo de mercado feito através de consultoria da Ernst Young, uma das mais renomadas do país, que apontou o rebranding da empresa.

A nova marca reflete a combinação da tradição e experiência com inovação tecnológica, reforçando o conceito de que o cliente está sempre no centro das atenções. Nesta nova investida, acompanhada de plena atualização tecnológica em parceria com a i4pro, que implantou o novo sistema, a Alba Seguradora restabelecerá operações com novos focos.

“Se antes atuávamos fortemente em grandes riscos, agora a meta é atender à demanda de distribuição de seguros massificados”, informa o diretor comercial e de operações, Solon Barretto. O executivo explica haver relevância nos ramos de riscos pessoais, atendendo também ao mercado em riscos patrimoniais. O ramo prestamista e o produto de garantia estendida são também estratégicos.

Lançamento

O lançamento oficial da Alba Seguradora, para o mercado, acontece no próximo dia 6 de junho em Salvador. Inicialmente, a prioridade da Alba Seguradora é a região Nordeste. A ideia é que a expansão para outras regiões do país se realize paulatinamente num processo de capilarização programada.

Para Solon Barretto, o potencial de mercado brasileiro de seguros é muito grande. Segundo ele, menos de 10% da população tem seguro de vida individual e o crescente interesse pela educação financeira do povo brasileiro é um fator estimulador do mercado de seguros, que movimenta atualmente 6% do PIB nacional, de acordo com a CNSeg. Em 2022, o setor faturou - excluindo-se DPVAT, saúde complementar e previdência - cerca de R$ 160 bilhões.

A renovada empresa surge com o DNA do pioneirismo de ter elaborado o primeiro contrato de riscos operacionais do mercado brasileiro com pluralidade de coberturas em uma única apólice (all risks) para usinas hidrelétricas. A Companhia Aliança da Bahia assegurou a construção da então maior hidrelétrica do mundo, a Itaipu Binacional, em 1978. A solidez, reputação e excelência técnica da companhia também lhe habilitou a ser sócia do Banco do Brasil na seguradora Aliança do Brasil, cuja participação posteriormente foi vendida à Mapfre Seguros.

“Com seu know-how centenário, a Aliança da Bahia colaborou decisivamente para a montagem da sólida estrutura da BB Seguridade, uma das líderes atuais do mercado”, diz o diretor da Federação Nacional de Seguros Gerais (Fenaseg), Danilo Silveira, acrescentando: “A Alba traz um diferencial peculiar que alia a tradição de quem participou de momentos marcantes da história nacional a uma operação ajustada às novas tecnologias”.

Fundada em 1870, como Companhia Aliança de Seguros Marítimos, depois Companhia de Seguros Aliança da Bahia, a Alba Seguradora herda a experiência de 153 anos e se renova no Século XXI com base financeira sólida e sustentável, estrutura organizacional bem definida, atualização tecnológica e uma equipe qualificada, com profissionais experientes em todas as áreas, desde a subscrição de riscos até a gestão de sinistros, passando pela análise atuarial e de investimentos.